تداول رسالة "تهديد" من حزب الله وحركة أمل لجيش لبنان.. والحزب يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قالوا إنها من حزب الله وحركة أمل إلى قائد الجيش اللبناني "يهددان" بها الجيش مطالبين إياه بفتح الطرق أو أن الرد سيكون بإغلاق لبنان حتى أمام العسكريين، صباح الخميس.

نص الرسالة التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل وواتساب هو: "بمختصر ... قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف هذه الليلة عليكم بفتح جميع الطرقات المقفلة وإلا سيكون لبنان يوم غد في الصباح مقفلا تماما حتى أمام العسكريين".

قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني نشرت على صفحتها بتويتر خبرا عاجلا مفاده: "حزب الله وحركة امل ينفيان ما يتم تسريبه عبر الواتساب حول قيام وفيق صفا واحمد بعلبكي بتبليغ رسالة الى قائد الجيش".

وفي سياق متصل قال الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يُزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، يهم هذه القيادة أن تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكّد من صحة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية".