الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، بيانا بلسان الدول الـ7 الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب (السعودية، أمريكا، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الكويت) عددت فيه 25 اسما بشبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقالت أمن الدولة السعودية في بيانها: "في هذا اليوم، قامت الدول السبعة الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لـ (خمسة وعشرين) اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضحت أمن الدولة أن "المملكة تُصنف (3) ثلاثة أسماء أخرى بالإضافة الى الأسماء أعلاه الـ (25) المُصنفة من قبل المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية. الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( أ / 21)، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه نتيجةً لإجراء هذا اليوم، يتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ (28)، كما يحظر على جميع الاشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام باي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة".

وضمت القائمة كلا من:

1- قوات المقاومة الإيرانية الباسيج، معروفة باسم: باسيِج معروفة باسم: باسيّج معروفة باسم: باسيجي ملي معروفة باسم: تعبئة المنظمة المقموعة معروفة باسم: منظمة التعبئة الوطنية معروفة باسم: تعبئة المقاومة الوطنية معروفة باسم: قوة تعبئة المقاومة معروفة باسم: منظمة الباسيج للمقاومة، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

2- بونياد تافون باسيج، معروف باسم: مؤسسة باسيج التعاونية، الموقع: طهران، إيران، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

3- بنك اقتصاد مهر، معروف باسم: بنك مهـر الغير ربحي، العنوان: 182 شارع شاهـد توحيدي، (كولستيان الرابع) حي باسداران، طهران، إيران، الرمز البريدي: 1666943 الموقع الإلكتروني: http://www.mebank.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

4- بنك ملة، العنوان: مبنى المكتب الرئيسي، 276 حي تالغاني، طهران، إيران، شيفرة التحويل: IRTHBMN ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. الموقع الإلكتروني: www.bankmellat.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

5- شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهر الاقتصادية الإيرانية، معروف باسم: استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية، رقم الهوية الوطنية: 10101863528. العنوان: رقم 48، الحي 14، شارع احمان قصير، ميدان ارجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

6- شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية، رقم التسجيل: 246077. رقم الهوية الوطنية: 10102867151. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، طهران، إيران.

7- شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية، معروف باسم: شركة نيجن ساهل الملكية, رقم الهوية الوطنية: 322430.رقم التسجيل: 10103589144., العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، ميدان أرجنتيننا، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

8- مجموعة اقتصاد مهر المالية، رقم الهوية الوطنية: 10101471388. الموقع: طهران إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

9- شركة تكنوتار الهندسية، رقم التسجيل: 13807رقم الهوية الوطنية: 1086165880.العنـــوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

10- شركة تكتر للاستثمار، رقم التسجيل: 263015. رقم الهوية الوطنية: 10103804463.العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

11- شركة إيران لصناعة الجرارات، معروف باسم: إيران لصناعة الجرارات. العنوان: حي صفابود غاراني، كم 9/5 شارع كارج الخاص، في زاوية شارع يازار زارين، مقابل شهاب خضرو، مكتب هندسة الجرارات، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

12- شركة إيران لتطوير مناجم الزنك، العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حيث ماغما فراحان، طهران، إيران. العنوان رقم 45، الشارع الرابع، حي امير عالمي غازانفاري، اتماديا، زانجان، إيران الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

13- كالسيمين، معروف باسم: كالسيمين، العنوان: رقم 12، شارع بلال حبشي، حي خرامشاهار، زانجان، إيران. الرمز البريدي: 4516773541 العنوان: الطابق الثاني، رقم 13، شارع جي تي/حي غايم مغام فرحاني، طهران، إيران الرمز البريدي: 1586868513. الموقع الإلكتروني: www.calcimin.com . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

14- شركة قشم للصهر والتخفيض، معروف باسم: مجمع قشم للصهر والتخفيضالعنوان: شارع 20كم دار عن تو لوت، جزيرة قشم، إقليم هورموزجان، إيران الموقع الإلكتروني: www.gzsc.ir . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

15- شركة بندر عباس لإنتاج الزنك، رقم التسجيل: 3249رقم الهوية الوطنية: 1080000606618. العنوان: رقم 15، ممر زارير، شارع تركمنستان، حي متهاري، طهران، إيران, الرمز البريدي: 1565613115. الموقع الإلكتروني: www.bzpc.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

16- شركة زانجان لإنتاج الحمض، معروف باسم: زانجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران معروف باسم: زانجان صانعي الحمض معروف باسم: حمض زانجان سازان, العنوان: نهاية شارع باهريفاري العاشر، بلدة زنك الصناعية، 5 كيلو من شار بيجار، زانجان، إيران. الموقع الإلكتروني: www.acidsazan.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

17- الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية، رقم التسجيل: 6181 العنوان: شارع باهريفاري السادس، قرية الخاصة بالزينك، 5 كيلومتر من شارع بيجار، زانجان، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

18- شركة أصفهان مباركة للحـديد، معروف باسم: شركة مباركة للحـديد الرقم التجاري: 411175869887. رقم الهوية الوطنية: 10260289464. العنوان: ص.ب. 161-84815، مباركة، أصفهان، إيران. الرمز البريدي: 11131-84881 مكتب المصنع: شركة مباركة للحـديد، مباركة، أصفهان إيران. عنوان مكتب أصفهان: شركة مباركة للحـديد، شارع سعادة عباد، ميدان أزادي، أصفهان، إيران. عنوان مكتب طهران: شركة مباركة للـحديد/ رقم 2، ممر كول أزين، شارع كوهستان، ميدان كتاب، سعادة عباد، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.en.msc.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

19- شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار، رقم التسجيل: 20397 العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حي غايم مغام فرحاني، طهران إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

20- البنك الفارسي، شيفــرة التحويل: BKP AIRTH ملاحظة: جميع الفروع حول العالم, العنوان: رقم 4، شارع زارافشان، جادة شاهد فرحزادي، شاهراك عودس، طهران، إيران, الموقع الإلكتروني: www.parsian-bank.com. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

21- بنك سينا، معروف باسم: معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان: بين شارعي ميريماد ومفاتح، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 15888-6457 الموقع الإلكتروني: www.sinabank.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

22- مجموعة باهمان، العنوان: رقم 37، جادة سابا، شارع أفريقيا، ص.ب. 14335-835، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1917773844. الموقع الإلكتروني: www.bahmangroup.com. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

23- شبل محسن الزيدي، معروف باسم: شبل الزيدي، معروف باسم: شبل محسن أبو اياد الزيدي, معروف باسم: حجي شبل محسن، معروف باسم: مهدي جعفر صـــــــالح، معــــــروف باسم: شبل حجي، تاريخ الميـلاد: 28 أكتوبر 1968م, مكان الميلاد: العراق، معلومات إضافية: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني- قوات القدس وحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

24- يوسف هاشم، معروف باسم: يوسف هاشم، معروف باسم: صادق حجي، معروف باسم: سيد صادق، تاريخ الميلاد: 1963، مكان الميلاد: بيروت، لبنان, الجنس: ذكــر، معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

25- محمد عبدالهادي فرحات، معروف باسم: محمد فرحات، تاريخ الميلاد: 6 أبريل 1967م.، مكان الميلاد: الكويت. الجنس: ذكـر رقم جواز السفر: RL 2274078 معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

26- عدنان حسين كوثراني، معروف باسم: عدنان الكوثراني معروف باسم: عدنان محمد الكوثراني معروف باسم: عدنان الكوثراني. تاريخ الميلاد: 2 سبتمبر 1954م. مكـــان الميلاد: لبنان. الجنس: ذكر، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

27- جواد نصرالله، معروف باسم: جواد نصر الله. معروف باسم: محمد جواد نصر الله. تاريخ الميلاد: 24 مايو 1981م. الجنسية: لبنان. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي ، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.

28- قاسم عبدالله علي، معروف باسم: قاسم عبدالله، معروف باسم: قاسم عبدالله أحمـد، معروف باسم: قاسم المؤمن، تاريخ الميلاد: 1989م ، تاريخ ميلاد بديل: 1990م. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.