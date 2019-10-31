ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة، واعتبر عبدي أن تركيا لا تزال مستمرة في حربها، في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها تركيا قبل أسابيع في شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".

وأضاف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت انسحابها من مناطق شرق الفرات في شمال سوريا، في تغريدة له على تويتر، الخميس، أن " تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الآشورية المهددة بالإبادة".

وطالب عبدي، في تغريدته الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها والقيام وبواجبها، على حد وصفه.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا أبرما اتفاقًا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، على أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية الكردية من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في عمق الأراضي السورية شرق نهر الفرات.

في سياق آخر، قال وزير الدفاع التركي، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لتسليم 18 شخصا تابعين لجيش النظام السوري، اعتقلتهم القوات التركية في شمال سوريا، وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن هؤلاء المعتقلين كانوا يقومون بمهام استطلاع في مناطق شمال سوريا التي تنتشر بها القوات التركية.