بشار الأسد: موت البغدادي ليس مهما.. وترامب أفضل رؤساء أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس السوري بشار الأسد، عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بأنها "مثل هوليوود، الأمر كله يؤمن به".

وردا على سؤال من مراسلي التلفزيون السوري الرسمي، الخميس، عما إذا كان موت البغدادي سيحدث فرقًا مع داعش، قال الأسد "إن البغدادي يمثل داعش، وأن داعش يمثل فكرة - تلك الفكرة هي الأيديولوجية الوهابية المتطرفة"، وبالتالي فإن "وفاة البغدادي ليس له أهمية لأنه لن يكون نهاية تلك الأيديولوجية".

واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أفضل رؤساء الولايات المتحدة لأنه "الأكثر شفافية"، على حد وصفه.

وقال الأسد، "جميع رؤساء الولايات المتحدة يرتكبون جرائم ولكن يحصلون على جوائز نوبل ويتصرفون مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الأمريكية الفريدة النبيلة - أو القيم الغربية - لكنهم مجموعة من المجرمين الذين يتصرفون نيابة عن جماعات الضغط".

وأضاف الأسد أن الرئيس الأمريكي ترامب كان صادقًا عندما قال إن "الولايات المتحدة تريد النفط".