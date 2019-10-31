مقارنة بين قدرات الجيشين التركي والسوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل تصاعد التوتر في مناطق شمال سوريا، لاسيما بعد وقوع اشتباكات وصفت في بعض الأحيان بالعنيفة بين الجيش التركي وقوات تابعة للجيش السوري في تلك المناطق، نرصد لكم في هذا الصدد مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين التركي ونظيره السوري، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2019.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش التركي المرتبة الـ9 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2019، في تقدم كبير وواضح على نظيره السوري الذي يحتل المرتبة 50 عالمياً من بين 137 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية 81,257 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 19,454 مليون نسمة في الجمهورية العربية السورية، بينهم قرابة 12 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش التركي إلى 735 ألف جندي بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش السوري 142 ألف جندي.



القوة الجوية

يمتلك الجيش التركي 1067 طائرة حربية متنوعة، بينها 207 مقاتلات، و207 طائرات هجومية، و87 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 289 طائرة تدريب، و492 مروحية عسكرية منها 94 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش السوري الذي يمتلك 457 طائرة حربية متنوعة، منها 200 مقاتلة و133 طائرة هجومية بالإضافة الى 4 طائرات شحن عسكري فقط و67 طائرة تدريب و166 مروحية عسكرية منها 28 مروحية هجومية.

سلاح الدبابات

لدى الجيش التركي أكثر من 3200 دبابة و9500 مدرعة و1120 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1270 مدفع ميداني، إضافة إلى 350 راجمة صواريخ، بينما يمتلك الجيش السوري أكثر من 5000 دبابة و5170 مدرعة بالإضافة 500 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني و700 راجمة صواريخ، في تفوق عددي واضح بهذا الجانب على الجيش التركي.

القوة البحرية

هنا يبدو التفوق واضحا لصالح تركيا التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 194 قطعة بحرية منها 10 طرادات، و12 غواصة، إضافة إلى 34 سفينة دورية و16 فرقاطة و11 سفينة متخصصة بالألغام في مقابل 56 قطعة بحرية فقط لدى الأسطول السوري منها فرقاطاتان و33 سفينة دورية، بالإضافة إلى 3 سفن متخصصة بالألغام.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى 8.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار ميزانية الدفاع السورية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح تركيا التي تمتلك العديد من المقاتلات المتطورة والدبابات الحديثة.