بالصور.. أضخم المظاهرات في بغداد منذ بدء الاحتجاجات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال ضباط بالشرطة العراقية لـCNN إن ميدان التحرير في وسط بغداد يشهد، الجمعة، "أكبر مظاهرات" منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل شهر في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال 3 نشطاء عراقيين لـCNN، إن نحو 150 ألف متظاهر يتواجدون في ميدان التحرير بوسط بغداد، الجمعة.

ولا يمكن لشبكة CNN أن تؤكد بشكل مستقل أعداد الحشود المقدّمة من الشرطة أو النشطاء العراقيين.

واندلعت الاحتجاجات التي اجتاحت أجزاء من العراق خلال الشهر الماضي، بسبب شكاوى طال أمدها بشأن البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة.

وبحسب منظمات حقوقية فقد ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ أوائل الشهر الماضي أكتوبر تشرين الأول، إلى نحو 164 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب.

ويطالب المحتجون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته بالتنحي، فيما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، موافقة الحكومة العراقية على الاستقالة فور إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة للحيلولة دون فراغ سياسي.