إسرائيل بالعربية: مبتكر علاج فيروس سي يهودي أنقذ حياة ملايين المصريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، إن طبيبا يهوديًا ولد في مصر، "أنقذ حياة ملايين المصريين"، من خلال عقار سوفالدي لعلاج فيروس الكبد الوبائي سي.

وبحسب الحساب، فإن ريموند شينازي، اليهودي المولود في مصر، ابتكر العقار وباعه لمصر بسعر أقل من سعره في الولايات المتحدة.

وحسبما جاء في التغريدة، الجمعة، فقد هاجرت أسرة الطبيب اليهودي، الذي يبدو أنه يقيم في الولايات المتحدة، من في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

وأطلقت الحكومة المصرية قبل أشهر، حملة قومية للقضاء على مرض فيروس الكبد الوبائي سي، والمصاب به ملايين المصريين، باستخدام عقار سوفالدي.