نائب كويتي سابق: سئمنا تناحر دول عربية وإسلامية مع بعضها وترك نصرالله والحوثي يعبثان بلبنان وسوريا والعراق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد وليد الطبطبائي، النائب السابق في البرلمان الكويتي، ما وصفه بـ"تناحر" دولة عربية وإسلامية مع بعضها، في ظل الظروف التي تشهدها كل من العراق وسوريا واليمن.
جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بتويتر، حيث قال: "لا يجوز للدول الإسلامية والعربية أن تتناحر وتحارب بعض سياسيا واعلاميا واقتصاديا بينما ايران ومليشياتها تبتلع لبنان وسوريا والعراق واليمن بعلم وترتيب مع الغرب وإسرائيل..!"
وتابع قائلا: "سئمنا خلافاتكم بينما أهلنا يشردون بالملايين من سوريا والعراق وآخرون يعبث بهم نصرﷲ والحوثي.."
وتأتي تغريدة الطبطبائي في الوقت الذي تشهد فيه كل من لبنان والعراق، مظاهرات واسعة ضد الفساد والظروف المعيشية والخدمات الأساسية في حين لا يزال اليمن يشهد أزمة إنسانية وصفتها منظمات حقوقية وأممية بالأسوأ على الإطلاق.