ظريف لـCNN عن المفاوضات مع واشنطن: إيران لن تقع في الفخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد وليد الطبطبائي، النائب السابق في البرلمان الكويتي، ما وصفه بـ"تناحر" دولة عربية وإسلامية مع بعضها، في ظل الظروف التي تشهدها كل من العراق وسوريا واليمن.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بتويتر، حيث قال: "لا يجوز للدول الإسلامية والعربية أن تتناحر وتحارب بعض سياسيا واعلاميا واقتصاديا بينما ايران ومليشياتها تبتلع لبنان وسوريا والعراق واليمن بعلم وترتيب مع الغرب وإسرائيل..!"

وتابع قائلا: "سئمنا خلافاتكم بينما أهلنا يشردون بالملايين من سوريا والعراق وآخرون يعبث بهم نصرﷲ والحوثي.."

صورة أرشيفية للطبطبائي خلال جلسة في البرلمان الكويتي العام 2009

وتأتي تغريدة الطبطبائي في الوقت الذي تشهد فيه كل من لبنان والعراق، مظاهرات واسعة ضد الفساد والظروف المعيشية والخدمات الأساسية في حين لا يزال اليمن يشهد أزمة إنسانية وصفتها منظمات حقوقية وأممية بالأسوأ على الإطلاق.