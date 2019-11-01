دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن هناك ما وصفها بـ"الفرصة" للحوار مع إيران، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي لانتهاز هذا الأمر الذي "قد لا يتكرر".

جاء ذلك في تغريدة للشيخ حمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا اعتقد ان هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول الى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله".

وفي تغريدة منفصلة تابع المسؤول القطري الأسبق قائلا: "وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لأنها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم ان تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس ان لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين امريكا وإيران".

ويذكر أن إيران دعت مرارا في الفترة الأخيرة للحوار مع المملكة العربية السعودية، كان من بينها تصريح وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الذي قال في مقابلة سابقة مع قناة TRT التركية وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية: "كنا دائمًا على استعداد للحوار مع السعودية حول جميع القضايا، فالسعودية هي جارتنا، وسنكون دومًا جنبا إلى جنب في هذه المنطقة إلى الأبد، لذلك ليس لدينا خيار سوى التحدث مع بعضنا، نحن على استعداد للحوار مع السعودية مباشرة أو من خلال وسطاء".