أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت التصريحات التي أدلى بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، في الذكرى السنوية الـ23 لانطلاق القناة.

مقطع الفيديو المتداول لأمير قطر من مقابلة مع قناة CBS وقال فيها: "سيادتنا خط أحمر ولا نقبل في أن يتدخل أحد في سيادتنا، عندما تقول لي أغلق قناة كالجزيرة فإن التاريخ سيسجل خلال الخمسين أو الستين أو السبعين عاما المقبلة كيف غيرت مفهوم حرية التعبير في المنطقة.. كلا لن نغلق قناة الجزيرة.."

ويذكر أن إغلاق قناة الجزيرة هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتطلق عليهم الدوحة اسم "دول الحصار"، في يونيو/ حزيران 2017.

الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، علقت في تغريدة على صفحتها بتويتر قائلة: "كل عام والجزيرة ومؤسسيها والعاملين فيها بخير وصحة وسلامة .. كل عام وانتِ منبر الشعوب الحرة وصوت الحق .. الجزيرة 23.. ثقة تجدد العهد.. الجزيرة باقية وتتمدد.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء في الذكرى الـ23 للجزيرة: