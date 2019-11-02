تفاصيل مقتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا.. داخلية مصر توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل عن مقتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمنطقة قنا بعد تبادل إطلاق نار مع "3 عناصر إجرامية".

صورة أرشيفية لعناصر بالأمن المصري العام 2017

وأوضحت الداخلية المصرية في البيان المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه في أربعة قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة في محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.."

( إستشهاد الرائد / رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا.. فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية ) عقب تمكن قوة أمنية... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Thursday, October 31, 2019

وأضافت أن ذلك أسفر عن "استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة.. ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية) .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".