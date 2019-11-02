إسرائيل تعلن اعتراض 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت من غزة على جنوب إسرائيل، مساء الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، اعتراض جميع الصواريخ السبعة من خلال نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

ويأتي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بعد أسابيع من الهدوء النسبي على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، على الرغم من الاحتجاجات الأسبوعية على طول السياج الحدودي، بعد ظهر الجمعة.

وأطلق، مساء الخميس، صاروخ واحد من غزة في اتجاه إسرائيل، بعدما أغارت إسرائيل على موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في شمال غزة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في تبادل إطلاق النار، الخميس.