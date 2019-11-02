دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية خطف تحت تهديد السلاح في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام شخص بتوجيه سلاح رشاش صوب شخص جالسا في الصندوق الخلفي (شنطة) سيارة بيضاء اللون، مجبرا إياه على إغلاق غطاء الصندوق وهو بداخله، قبل أن يركب السيارة ويغادر المنطقة.

تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي نشر صورة لظهر المشتبه بعد إلقاء القبض عليه، بتعلق على صفحته بتويتر قال فيه: "الدوريات الأمنية في منطقة الرياض تقبض على الجاني الذي ظهر في الفيديو المتداول اليوم".

ونقلت الإخبارية عن مصدر بالنيابة العامة السعودية إعلانه "مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن.. التحقيق شمل ثلاثة أشخاص مشاركين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".

وكان الأمن العام في السعودية وبعد ساعات فقط من انتشار مقطع الفيديو، أصدر بيانا على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قال فيه: "بالإشارة على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام أحد بإشهار سلاح ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع كيا وذلك بأحد الشوارع العامة بمنطقة لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعات الأمنية بفضل من الله عن تمكين فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة.."