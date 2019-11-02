دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حدد محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، موعدا لتوقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في 3 تغريدات لآل جابر على صفحته بتويتر، حيث قال: "أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظة الله في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن.."

وتابع آل جابر قائلا: "ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحضور كلا من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.."

وأضاف: "نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".

من جهته علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بتغريدة قال فيها: "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته.. تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة".