دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، الشكر إلى قطر بسبب "دعم" العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق سوريا، بينما أعرب نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن تقديره لموقف تركيا الذي وصفه بـ"المشرف" تجاه أزمة مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن جاويش أوغلو التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لتحيته على هامش زيارته إلى الدوحة قبيل افتتاح الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، إضافة إلى مشاركته في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.

ونشر وزير الخارجية التركي صورة له مع أمير قطر عبر حسابه في تويتر، قائلا: "بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإزاحة فصائل كردية مٌسلحة من أماكن تمركزها في شمال شرق سوريا.

وخلال الزيارة التقى جاويش أوغلو نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية القطري إن اللجنة العليا للبلدين ساهمت في نقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومساعدتها في فتح مجالات جديدة للتعاون، مُعربًا عن تقديره "موقف تركيا المشرف تجاه الحصار المفروض على دولة قطر منذ شهر يونيو/حزيران 2017 ودعمها للوساطة الكويتية".

وأضاف وزير الخارجية القطري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة تضاعف إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية.

ودعا وزير الخارجية القطري الشركات التركية للاستثمار في بلاده، مُشيرًا إلى أنها أصبحت واجهة جاذبة للاستثمارات لتوفيرها حوافز ومزايا عديدة للمستثمرين، لافتا أن ذلك "يعتبر جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على التنوع الاقتصادي".