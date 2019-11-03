دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الناشط المصري، عبدالله الشريف، تفاعلا بعد تقديمه مزاعما بأن الجيش المصري يدين لشركة أوراسكوم بمبلغ قيمته 16 مليون دولار، الأمر الذي دفع الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس للتعليق.

عبدالله الشريف قال في برنامج يبثه على قناته على يوتيوب، الخميس: "الجميل في الموضوع يا جميل أن شركة أوراسكوم بتاعت ساويرس متورطة في المشروع ده وليها عند الجيش 16 مليون دولار بقالهم 3 سنين وماكانوش عارفين ياخدوهم من الجيش لحد بعد حوار محمد علي ادوهم 2 مليون دولار بس ووعدوهم انهم يكملولهم الباقي قريب والحلقة موجوده اهي ولو أنا كداب يطلع ساويرس أو أي حد مسؤول من أوراسكوم يقلي انت كداب بس مش هيقدر انتو عارفين ليه؟ عشان هو كمان من سكان العربيات الأمامية بقطر الوطن، مش عيب تكون غني بس عيب تكون فاسد وعايش على عرق سكان السبنس.."

من جهته رد نجيب ساويرس في تغريدة قائلا: " سيبكً منه إخوانى مبدأه أن الكذب حلال لو بيخدمهم .. أنا أساسا مليش و لا سهم فى شركةًالمقاولات.." وذلك في رد على تغريدة من صاحب حساب DEMO قال فيها: " باقولك يا ري.. أخبار عبدالله الشريف معاك ايه.. جاب سيرتك في حلقته اللي فاتت .. قال الجيش قال مقلبك في 14 مليون".

الشريف رد على تغريدة ساويرس بتغريدة قال فيها: "انا ماقولتش اسم نجيب خالص على فكرة وممكن تراجع الحلقة، قلت سويرس بس، فممكن انت تسأل أونكل ناصف هل فعلا الجيش مقلبكم في ١٤ مليون دولار ولا انا اخواني وكداب".