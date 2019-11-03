دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات، نشر مقطع فيديو عن ردة فعل نساء مواليات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، وحزنهن على مقتل زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي.

وعلق وسيم يوسف على المقطع الذي أعاد نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "حينما يلبس العقل النقاب .. وليس الوجه ..حينما يملك التطرف لساناً ،، حينما ينطق التخلف.."

وفي مقطع الفيديو تظهر إحدى النساء قائلة: "الرسول صل الله عليه وسلم مات ولم ينته الإسلام، ولم ينته القتال في سبيل الله، إذا تفرحون بقتل أبوبكر فهناك اسوة لأبو بكر بإذن الله تعالى.."

ويقبع العديد من أعضاء تنظيم داعش وأفراد أسرهم، إلى جانب أتباع أبوبكر البغدادي المخلصين، في سجون ومخيمات شمال سوريا، حيث قام مراسل CNN سام كيلي بجوله في المكان، واطلع على رد فعل الناس هناك، الذين ما زال العديد لا يخشون إخفاء ولاءهم لداعش، حتى بعد وفاة زعيمهم.