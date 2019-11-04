الجيش المصري يعلن مقتل 83 إرهابيًا في عملياته العسكرية بسيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الاثنين، مقتل 83 إرهابيًا في عمليات نوعية بسيناء منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي إلى الآن، فيما قُتل وأصيب 3 من عناصر الجيش المصري.

وأوضح بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أنه تم القضاء على 77 فردًا تكفيريًا عُثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مُختلفة الأنواع، إضافة إلى 20 قذيفة هاون وعبوات ناسفة وذخائر مختلفة الأعيرة ووحدات طاقة شمسية بشمال ووسط سيناء، إضافة إلى مقتل 6 تكفيريين "شديدي الخطورة" في عمليات نوعية.

وأشار الرفاعي إلى استهداف 14 مخبأ للعناصر الإرهابية من قبل القوات الجوية، فضلا عن تدمير 115 عربة دفع رباعي في اتجاهات استراتيجية عدة.

بجانب اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف القوات المصرية على طرق التحرك بمناطق العمليات، فيما ألقي القبض على 61 مطلوبًا جنائيًا ومشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن قوات حرس الحدود ضبطت أسلحة وآلاف الكيلوات من جوهر مُخدر الحشيش ونبات البانجو والأفيون، وأكثر من مليون ونصف قرص مخدر.

كما ضبطت قوات حرس الحدود 22 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، فيما أحبطت محاولة هجرة شرعية من قبل 4707 أشخاص متعددي الجنسيات.

وتشهد سيناء مواجهات بين الجيش والشرطة المصريين ومجموعات مُسلحة، أبرزها ما تسمى بـ"ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش. ويجري تمديد حالة الطوارىء في سيناء كل 3 أشهر منذ إقرارها للمرة الأولى في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويوم السبت الماضي، أعلنت ولاية سيناء مبايعتها لخليفة داعش الجديد بعد مقتل أبوبكر البغدادي في هجمات أمريكية.