إيران تدشن 30 جهاز طرد مركزي تزامنا مع احتفالات حصار السفارة الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن إيران دشنت نماذج أكثر تطورًا من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز" النووية، الاثنين، في وقت تحتفل فيه البلاد بالذكرى الأربعين لحصار السفارة الأمريكية بطهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979.

وأضاف أكبر صالحي، في حديثه للتليفزيون الإيراني الحكومي: "نحن اليوم نطلق سلسلة تضم 30 جهاز طرد مركزي (آي.آر-6)".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتخاذ طهران الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماتها المٌقررة بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وذلك باستخدامها نماذج مُتقدمة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الاثنين، إن الخطوة الرابعة في تقليص الالتزامات التي سيعلنها الرئيس الإيراني لم يتم الإعلان عن توقيتها المحدد.

يأتي هذا في حين يشارك الإيرانيون في مسيرات في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالذكرى الأربعين لحصار السفارة الأمريكية في 1979، وقاموا بالتعبير عن غضبهم ضد الولايات المتحدة من خلال هتاف "الموت لأمريكا"، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.