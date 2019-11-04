الأردن تعلن استعادة اثنين من مواطنيها محتجزين في إسرائيل خلال أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تعهدت، الاثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وجاء الاتفاق بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حسبما أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقال الصفدي، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر".