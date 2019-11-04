دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقاطع فيديو من محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، فجر الاثنين، في حين كشفت مصادر أن محاولة الاقتحام أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 60 آخرين.

مقاطع الفيديو التي أعاد ترامب نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشرتها صفحة "إيران انترناشونال- عربي" وصفحة "arab news".

المصادر وهم نشطاء اشترطوا عدم ذكر أسمائهم في تصريحات لـCNN لدواع أمنية، قالوا إن حصيلة القتلى والإصابات وقعت بعد فتح قوات الأمن العراقية النار على المتظاهرين في محاولة لتشتيتهم.

ضابطا شرطة في العراق أكدا لـCNN شريطة إخفاء هويتهما باعتبار أنهما ليسا مخولين للإدلاء بتصريحات إعلامية، سقوط عدد من القتلى والجرحى دون تقديم أي معلومات إضافية.

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا ومقاطع فيديو لمحاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء التي تبعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) إلى الجنوب من العاصمة العراقية، بغداد.