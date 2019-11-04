توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، مهاجما الشيخة القطرية، مريم آل ثاني بأعقاب تغريدة للأخيرة مروجة لبرنامج على قناة الجزيرة باسم "الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل".

بدأ الأمر بنشر الشيخة مريم آل ثاني لتغريدة قالت فيها: "ليلة الجريمة السياسية اغتيال الملك فيصل.. حلقة اليوم اغتيال الملك فيصل"، مستشهدة بتغريدة للأمير السعودي ونشره مقطع فيديو لليلة الشعرية التي أحياها ضمن موسم الرياض.

رد الأمير عبدالرحمن قائلا: "قلت مرارًا.. تعييكم الحجة فتلجأون لمواضيع قديمة أشبعتها ردًا.. ما أسببه من ألم يستدعي الصراخ وربما النباح من قِبَلِكم.. لا حرمني الله إلجامكم.. أما الجزيرة.. هي كما قلت سابقًا.. دولة مغمورة صغيرة.. كبرت وصارت قناة.. ومع ذلك عرّيتها!"

الشيخة مريم ردت من جهتها قائلة: "يكفيها شرف بأنها ’دولة‘ بل تهزّ أركان دول بأنظمتها"، ليرد على هذه التغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "صحيح أنتم دولة جيشها أقوى رابع جيش فيها أميرها رابع صاحب قرار فيها !..مفتيها القرضاوي ومنظّرها عزمي بشارة.. وحتى منتخبها الكروي مشكل من 12دولة.."