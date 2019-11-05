السيسي يشكر ترامب على رعاية مفاوضات سد النهضة: رجل من طراز فريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه "رجل من طراز فريد يمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها"، وذلك بعد مكالمة هاتفية بينهما مساء الإثنين حول الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، عبر صفحته على "فيسبوك: "سعدت كثيراً بمكالمتي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكعادته دائماً اثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأضاف السيسي: "أجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

كما أكد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين ناقشا أزمة سد النهضة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب عبر عن دعمه للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن، الأربعاء، اجتماعا للدول الثلاثة لإجراء مباحثات من أجل التوصل إلى حل للأزمة، وذلك بعد إعلان مصر عن تعثر المفاوضات ومطالبتها بوسيط دولي.