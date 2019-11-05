أمير قطر أمام مجلس الشورى: الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولته منذ منتصف عام 2017 بـ"الحصار الجائر"، ورأى أن "الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية".

وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى القطري، إنه "للسنة الثالثة على التوالي يستمر الحصار الجائر المفروض على قطر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات التي سيقت لتبريره".

وأضاف: "يعود الفضل في نجاحنا في احتواء معظم آثاره السلبية إلى نهجنا الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كافة الحقائق المتعلقة بها للعالم أجمع وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي في مواجهة محاولة فرض الوصاية علينا، وكذلك تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول الصديقة والحليفة".

وتابع بالقول: "منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادانا للحوار لحل خلافات دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشاد الشيخ تميم بدور القطريين في مواجهة الأزمة، قائلا: "وقف الشعب القطري بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته ومضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها".

وأضاف: "لقد ذكرت من قبل أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا للتعامل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلا... وتخطينا آثار الحصار السلبية ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".