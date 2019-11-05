دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مع آلاف التغريدات التي انقسمت بين من يؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق وبين من يعارض ذلك.

وتزامن ذلك مع تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية عن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إذ قال إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مضيفا أنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

وفي وقت سابق، طالبت عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندراوي، بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأمور الزواج، ومنحها الحق في أخذ قرار الطلاق وإدراجه في عقد الزواج.

ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات التي جاءت على هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة":

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