مصدر لـCNN: تركيا اعتقلت شقيقة أبوبكر البغدادي في أعزاز بسوريا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أكد مسؤول تركي رفيع المستوى، في تصريحات لـCNN، الثلاثاء، أن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الذي قُتل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المصدر إن شقيقة البغدادي تم اعتقالها خلال غارة أمنية على حاوية في مدينة أعزاز شمال غرب سوريا، قرب الحدود التركية، دون أن يكشف عن تاريخ عملية الاعتقال.

وأضاف المصدر أنه كان برفقة شقيقة البغدادي زوجها وزوجة ابنها و5 أطفال، مشيرا إلى أن البالغين الثلاثة يخضعون للاستجواب في الوقت الراهن.

زوج شقيقة البغدادي

ووصف المصدر عملية الاعتقال بأنها "منجم ذهب استخباراتي"، وقال إنها ستساعد تركيا على حماية نفسها وبقية أوروبا بشكل أفضل من الإرهابيين.