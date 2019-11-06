الأردن: اعتقال شخص اعتدى بسكين على عدد من السياح في جرش

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص اعتدى بسكين على عدد من السياح ودليل سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه".

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه "جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج". وتابع بالقول إنه "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبدأت التحقيقات معه".

وقال مصدر أمني لـCNN إن عدد السياح المصابين بلغ 3 أشخاص وإنهم يحملون الجنسيتين السويسرية والمكسيكية.