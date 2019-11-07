بالصور.. "بس مصخت" في الكويت ضد الفساد بدعوة من نائب سابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اكتظت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة الكويتي، مساء الأربعاء، بمحتجين رافعين شعارات ضد الفساد في البلاد نظمها ودعا لها النائب السابق بالبرلمان، صالح الملا.

النائب السابق نشر وثائق على صفحته الرسمية تظهر تقدمه بطلب رسمي لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في الساحة، ناشرا وسم حمل اسم "بس مصخت" مؤكدا في تعليق على أن "الكويت الدستور.. والعدالة.. والحريات للجميع.."

وأضاف الملا في تغريدة منفصلة معقبا على الوقفة الاحتجاجية: "طريق الإصلاح طويل.. ووقفة اليوم ماهي إلا خطوة لتغيير واقعنا المرير.. وفرصة لتحريك المياه الآسنة.. نعبر من خلالها بسلمية عن رفضنا لتردي الأوضاع واستشراء الفساد.. ساعة لوطنك عساه أن يعود وطن الدستور والعدالة والحريات.. موعدنا اليوم الساعة 7 مساءً في ساحة الإرادة".

وأردف: "كنت مثل غيري حزين جداً لما يحدث للكويت.. أعلنت قبل عدة أيام الذهاب وحيداً ل ساحة الإرادة للتعبير عن رفضي لكل الممارسات الفاسدة التي ترتكب بحقها.. اليوم وجدت أهلها قبلي يتسابقون إلى هناك.. ليقولوا لا للفساد ولا للتعدي على المكتسبات الدستورية.. لكل من شارك.. الكويت ممتنة".