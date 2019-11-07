شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، الخميس، "إن إيران في وضع يؤهلها لأن يكون لديها خيار الاختراق النووي السريع"، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على رفض "الابتزاز النووي" الإيراني واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط، على حد وصفه.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، التصعيد الإيراني الأخير وإعلانها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي بأنه "نوايا النظام طوال الوقت: ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب بينما يقوض سيادة جيرانه".

وأضاف بومبيو، حسبما ورد في البيان، "يجب على أعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون حقًا بالهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بسلاح نووي. لن تسمح الولايات المتحدة بهذا الحدوث".

وكانت إيران أعلنت خطوة جديدة في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي من خلال تخصيب اليورانيوم والعمل على تشغيل أجهزة جديدة للطرد المركزي، مما يعد اختراقا للاتفاق النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة في 2018.