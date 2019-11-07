"ابن" المدون السعودي المسجون رائف بدوي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه ابن/ ابنة رائف بدوي المدون السعودي المسجون في المملكة، رسالة على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملقين الضوء على أن بدوي كان "ضحية للتيار المتشدد".

جاء ذلك في تغريدة على صفحة بدوي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، التي تديرها زوجته، إنصاف حيدري، وذكرت: "والدنا سمو الأمير محمد بن سلمان، اطلب من مقامكم الكريم اصدار عفو عن والدي المسالم رائف بدوي، الذي كان ضحية للتيار المتشدد وذلك قبل ظهوركم".

بدوي له ثلاثة أطفال هم طراد، ونجوى وميريام وجميعهم مقيمون مع والتدهم في كندا بعد طلب اللجوء السياسي للبلاد، في حين لم تحدد التغريدة اسم الابن أو الابنة التي نشرت باسمها.

شقيقة رائف بدوي، قالت في تصريحات سابقة لـCNN العام 2015 إن المحكمة العليا بالسعودية، أيدت حكم السجن لعشر سنوات و1000 جلدة الصادر بحق شقيقها منذ العام 2012.

ويُذكر أن بدوي مسجون منذ العام 2012 بتهمة خرقة لقانون المعلومات الإلكترونية بالسعودية وإزدراء الإسلام عبر موقعه "الليبراليون في المملكة العربية السعودية،" حيث تلقى أول 50 جلدة في يناير/ كانون الثاني 2015 وأنها ستستمر على مدى 20 أسبوعا.