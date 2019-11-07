دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره، بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين إذا لم يحصل على الدعم الدولي لخطته في إنشاء منطقة آمنة في الأراضي السورية جنوب تركيا، حسبما قال في المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في العاصمة بودابست، الخميس.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، "سنواصل استقبال ضيوفنا (اللاجئين السوريين) لكن إلى حد ما"، مضيفًا "إذا رأينا أن هذا الأمر لا يسير جيدا، فكما قلت سابقا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب. واذا فتحنا الأبواب، فمن الواضح أين ستكون وجهتهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ"، وأن "عددًا كبيرًا منهم يمكنهم الهجرة إلى أوروبا"، مؤكدًا أن "الهدف من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا هو ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم"، على حد وصفه.

واعتبر أردوغان، أنه "لا توجد دولة أخرى حاليا تتخذ موقفًا ضد تنظيم داعش أكثر من تركيا".

واستطرد الرئيس التركي، بحسب الأناضول، "قبضنا على زوجة وشقيقة البغدادي، كما ألقينا القبض على 13 آخرين من المقربين منه وجميعهم بأيدينا، وحظرنا دخول 76 ألف شخص من 151 دولة إلى بلادنا ضمن جهود مكافحة الإرهاب بينهم منتمون إلى داعش".