تجسسا لصالح السعودية.. ادعاء أمريكا يوجه تهما لموظفين سابقين في تويتر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وجه الادعاء الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، تهما ضد موظفين سابقين في شركة التواصل الاجتماعي، تويتر، بأنهما قاما بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

علي الزبارة وهو مواطن سعودي وأحمد أبوعمو وهو مواطن أمريكي، استغلا قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي، وفقا لوثيقة الادعاء بوزارة العدل الأمريكية.

ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة غل بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.

شخص ثالث سعودي الجنسية يدعى أحمد المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

وحاولت CNN التواصل مع السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، للحصول على تعليق.