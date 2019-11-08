دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وكشفه أنه "لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية"، وطلبه من الرئيس المصري السابق، عدلي منصور الترشح لهذا المنصب، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح السيسي جاء خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف المصري بذكرى المولد النبوي، حيث قال: "حاولت معه (عدلي منصور) عدة أشهر وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض وقال لي: لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام.."

وأضاف السيسي في كلمته: "الكل زاهد في المنصب، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها".

وبرز أيضا في الكلمة ذاتها، قول السيسي: "بالمناسبة يعنيمن سنين طويلة فاتت والناس الي تعرفني تعرف إني أنا عمري ما كدبت.. عمري ما كدبت.. حتى وأنا موجود في المكان الي هو بيقولوا عليه اهل السياسية ويعني انه بيحتاج لوع وحاجات من دي مفيش كلام من ده.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: