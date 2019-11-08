إيران: إسقاط طائرة دون طيار مجهولة قرب ميناء جنوب غرب البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام إيرانية إن الجيش أسقط طائرة دون طيار مجهولة، الجمعة، قرب ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن أن الدفاع الجوي للجيش الإيراني أسقط الطائرة عبر منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية، لافتة أن المصادر الرسمية لم تعلن إلى الآن تفاصيل الإسقاط وهوية الطائرة.

في حين نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن شهود عيان من أهالي المنطقة قولهم إنهم سمعوا صوت إطلاق الصاروخ من الميناء فجر اليوم.

كانت إيران قد أسقطت طائرة أمريكية مٌسيرة من طراز إم.كيو-4 سي ترايتون كانت تحلق فوق مضيق هرمز في 20 يونيو/حزيران الماضي.