محمد بن سلمان: السعودية حريصة على تحقيق مصلحة الشعب اليمني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريقث، وأكد ولي العهد السعودي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية واس، حرص المملكة على "كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن".

وهنأ المبعوث الأممي لليمن، ولي العهد السعودي بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن أمانيه في أن يكون اتفاق الرياض "فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".

ووقعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، المدعوم من الإمارات، اتفاق الرياض، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين قبل أشهر.

ومن المقرر، بحسب الاتفاق، أن تعاود الحكومة اليمنية عملها من مدينة عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة، في أعقاب سيطرة قوات الحوثيين الموالية لإيران على العاصمة صنعاء.