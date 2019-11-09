الحوثي يهدد السعودية بـ"أقسى الضربات" ويدعو إلى وقف "العدوان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين اليمنيين، السبت، بتوجيه "أقسى الضربات" إلى المملكة العربية السعودية، ودعا إلى "وقف جاد للعدوان والحصار"، محذرا من أن عواقب الاستمرار ستكون "كبيرة ووخيمة".

وقال الحوثي، ضمن جزء من كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، إن "استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية بمختلف أنواعها وأن نوجه أقسى الضربات التي نتمكن من توجيهها كعمليات ردع لوقف العدوان علينا، وهذا حق مشروع"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف: "أوجه دعوة للنظام السعودي بوقف جاد للعدوان والحصار واحترام حق الجوار وإلا فمخاطر الاستمرار في العدوان كبيرة ونتائجها عليكم وخيمة وينبغي أن تدركوا ذلك كحصيلة لتجربة 5 سنوات"، في إشارة إلى الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/ آذار عام 2015.

وتابع الحوثي بالقول إن "من يسعى بالحروب والحصار إلى التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره الخسران، ونحن نمد أيدي الإخاء والسلام لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو المسؤولية لخياره الخاطئ وقراره الظالم".

واتهم الحوثي من وصفهم بـ"قوى العدوان والاحتلال" بـ"سرقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من المناطق المحتلة منذ بداية العدوان". وقال إن "صمود شعبنا كل هذه السنوات نصر من الله تعالى وبشارة على حسن العاقبة، وإن شعبنا في موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النصر الموعود الذي وعد الله به".