دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وضّح الكاتب والمحلل السياسي السعودي، عبدالحميد الغبين، ما قصده بتغريدة نادى فيها بالسلام مع إسرائيل دون شروط مسبقة، ملقيا الضوء على أن إسرائيل خدمت المملكة العربية السعودية ووقفت إلى جانبها في العديد من الأمور بصورة أفضل من وقفة بعض الدول العربية، وواصفا الصراع العربي الإسرائيلي بـ"الصراع الوهمي".

وقال الغبين في تصريحات هاتفيه مع CNN بالعربية: "ما قصدته هو يعني نحن على مدى 70 عام وجميع الدول العربية وحتى بعض الدول الإسلامية ترفع شعار تحرير فلسطين ولكن للأسف هذا الخطاب غير واقعي، اليوم إسرائيل دولة موجودة على أرض الواقع ولديها علاقات مع أهم الدول العربية مثل مصر والأردن، ولذلك كلمة تحرير فلسطين يجب أن تنتهي من القاموس، يجب أن نتفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر ونقيم معها السلام دون أي شروط دون أن نضع قضية فلسطين أو أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية وما شابه ذلك.."

وتابع قائلا: "الشيء الآخر بخصوص الأقصى يجب أن يكون تحت الإدارة السعودية، والمملكة قادرة على تطويره وجعله أحد أهم المعالم الدينية والسياحية الدينية وربطه بالحرمين الشريفين، والحقيقة أنا عندي تواصل مع نخب إسرائيلية ليس لديها مانع أن يسلم الأقصى إلى السعودية ويكون تحت الإدارة السعودية لأنهم على ثقة بأن بلد مثل المملكة هي راعية قبلة المسلمين وهي أهم دولة إسلامية.."

وأضاف: "إسرائيل دولة مهمة جدا من ناحية الاقتصاد، وبالذات نحن في المملكة العربية السعودية نحتاج إسرائيل في أشياء كثيرة جدا، نحن بلد صحراوي وإسرائيل لديها إمكانيات هائلة جدا في عملية الاستفادة من الموارد المائية بأقل التكاليف الممكنة.."

وأردف الباحث السعودي قائلا: "أثبتت الاحداث الجسام أن إسرائيل مواقفها مشرفة خاصة مع المملكة العربية السعودية سواء في بعض قضايا تأليب الرأي العام ضد المملكة بما يخص خاشقجي وبعض القضايا الأخرى، وكان موقف إسرائيل أيضا أفضل بكثير من مواقف دول عربية عندما تم ضرب أرامكو من إيران، ولديها (إسرائيل) استعداد لمجابهة إيران مع المملكة العربية السعودية، وهذه كلها مواقف تثبت لنا أن إسرائيل اليوم دولة صديقة لم تعد دولة عدوة.."

وأستطرد: "أنا أتصور أنه وبوجود قائد شجاع مثل محمد بن سلمان، هو الوحيد القادر اليوم على صناعة السلام مع إسرائيل وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي للأبد، لأنه الوحيد الذي لديه القدرة ولديه الكاريزما والكثير ليس فقط من السعوديين يؤمنون بما يقوم به محمد بن سلمان".