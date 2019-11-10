دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستشارك في معرض إكسبو 2020 في دبي، قائلا إن ذلك "يعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وأوضح نتنياهو، الأحد، أن "إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض إكسبو دبي"، مضيفا أن تل أبيب تقيم "علاقات مع 6 دول عربية على الأقل والتطبيع قدمًا، خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

وتابع نتنياهو بالقول إن التطبيع مع الدول العربية يأتي "بفضل سياستنا التي تجمع بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدًا من شأنها دفع التطبيع بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية، هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".

ويأتي معرض إكسبو 2020 دبي بشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وتستمر فعالياته في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021.