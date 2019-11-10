دبي، الإمارات لعربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده مُستعدة لمساعدة دول الخليج في مجال الطاقة النووية، حسبما أوردته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضاف صالحي، لدى حضوره مراسم تدشين العمل في الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية، الأحد، أنه بعد مرور 6 سنوات في المحطة يعمل أكثر من 90٪ من المقاولين الإيرانيين مع ما يقرب من 2000 خبير إيراني، ومعظم العاملين في المحطة إيرانيون.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن صالحي قوله إن المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر ستدخلان الخدمة خلال عامي 2025 و2027.

وأضاف صالحي: "نحتاج إلى 11 مليون برميل من النفط الخام سنويًا، ومع بناء الوحدتين سيتم توفير 660 مليون دولار سنويًا في البلاد".

وأكد صالحي في الوقت ذاته أن محطة بوشهر آمنة لخضوعها تحت إشراف دائم من الجيش الإيراني. ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن جميع أقسام محطة بوشهر "أصبحت محلية"، ويجري تزويدها سنويًا بأجهزة وقطع جديدة بواسطة الخبراء المحليين.