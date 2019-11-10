رئيس الوزراء يوضح سبب قطع الانترنت في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، استخدام البعض للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لأغراض تخريبية، الأمر الذي يدفع إلى "اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان نشره رئيس الوزراء العراقي، السبت، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلا: "ان العالم الرقمي (الانترنت) حقيقة معاصرة وحق للجميع، ووسيلة لاستنطاق الاصوات المكبوتة والاراء الحرة.. وان السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي ايضاً حق لكافة المواطنين.."

بيان بمناسبة خطاب المرجعية الدينية العليا بسم الله الرحمن الرحيم استمعت جماهير شعبنا يوم الجمعة المصادف 8/11/2019 الى... Posted by ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ on Saturday, November 9, 2019

وتابع قائلا: "فعندما يطالب البعض بحق العالم الرقمي فان اخرين يطالبون ايضاً بحق استمرار الحياة التي يعطلها العالم الرقمي بسبب سوء استخدامه من قبل البعض على حساب الاغلبية وبسبب طبيعته الهلامية والافتراضية والعالمية والتي عالجتها دول كثيرة بما يحقق الفائدة ويمنع الضرر. اما عندنا فلم يتسن تحقيق ذلك لأسباب وظروف عديدة مما يرغمنا على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة كما في فترات الامتحانات منعاً من الغش، أو في فترات استغلاله لبث الكراهية والعنف والارهاب، وسنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لإصلاح مجمل الامر كما في بقية الدول".