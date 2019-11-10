دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس شوري حركة "النهضة" في تونس ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، لرئاسة البرلمان، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسك الحركة بتشكيل ورئاسة الحكومة.

وقال عبدالكريم الهاروني، الناطق باسم الحركة في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قرار المجلس بترشيح الغنوشي يأتي "انسجامًا مع خيار الحركة في أنها تدخل الدولة وتعمل من خلالها وتعمل على إصلاحها... ورسالة بأن النهضة ستساهم من داخل الدولة في خدمة الدولة والمجتمع".

وأضاف الهاروني أن الترشيح "دليل على أن الحركة تعطي أولوية للبرلمان، لأنه في داخله تصنع التوافقات والقوانين والإصلاحات وتتخذ قرارات تسيير الحكومة ودواليب البلاد".

وفاز الغنوشي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما قاد قائمة حزبه في دائرة العاصمة (تونس 1)، في حين بلغ إجمالي ما أحرزه الحزب من مقاعد 52 من أصل 217 مقعدًا.

وتُعقد أول جلسة للبرلمان التونسي الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تشهد اختيار رئيس مجلس النواب.