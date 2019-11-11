السيستاني: القوى السياسية بالعراق ليست جادة بما يكفي لإجراء إصلاحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعرب المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، عن "ألمه الشديد وقلقه" بشان الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان صادر عن السيستاني أنه التقى مع مُمثلة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينس بلاسخارت، الاثنين، وأنه رحب بتوصيات الإصلاح التي اقترحتها الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع.

كما أعرب السيستاني عن قلقه من أن القوى السياسية الحالية ليست جادة بما يكفي لإجراء الإصلاحات المقترحة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، نقلت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني أنه "شدد خلال اللقاء على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضافت ممثلة بعثة الأمم المتحدة بالعراق: "المرجعية أكدت أنه لا يمكن أن يكون العراق ساحة للتصفيات السياسية ويجب احترام سيادته من الجميع".