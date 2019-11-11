إعلامي سعودي ينتقد تعامل أمريكا مع إيران: "جعجعة دون طحين؟"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي السعودي تركي الحمد، الإثنين، طريقة تعامل أمريكا وأوروبا مع إيران، وتساءل عما إذا كانت القضية "جعجعة بدون طحين".

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اميركا تشجب السلوك الإيراني والبرنامج النووي، وكذلك اوروبا، ومعظم دول شرق اسيا، ودول العرب في معظمها.. طيب فهمنا، بس السؤال: وبعدين؟ أم أنها مجرد جعجعة دون طحين ملموس؟".

وأضاف الإعلامي السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "بالطبع إيران لن ترتدع طالما بقيت القضية مجرد صوت هنا وهناك، مثلما كان الوضع مع النازية قبل الحرب العالمية الثانية".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أوقف ضربات عسكرية عدة على مواقع إيرانية قبل دقائق من تنفيذها، في يونيو/حزيران.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الإثنين، أن خيار توجيه ضربة عسكرية على طهران انتهى بنسبة 99%، مشيرا إلى أن الحسابات التي بُنيت على أساس اتخاذ هذه الخطوة كانت "خاطئة".