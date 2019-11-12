لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الثلاثاء، بأنه يجب على دول الاتحاد وسم المواد الغذائية الإسرائيلية المُنتجة في أراضي الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، بأنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية".

في بيانها، قالت المحكمة إن "المواد الغذائية التي تنتج في المناطق التي تحتلها دولة إسرائيل يجب أن تحمل إشارة إلى أراضيها الأصلية"، مُضيفة أنه عندما تأتي من موقع عبارة عن "مستوطنة إسرائيلية" يجب "الإشارة إلى أصلها".

وأضاف البيان أن الإخفاق في تصنيف المنتجات بشكل صحيح قد "يضلل المستهلكين" للاعتقاد بأن البضاعة جاءت من مكان آخر غير "بلد المنشأ أو مكان المنشأ الحقيقي، مُعتبرةً أنه "يجب ألا يكون خادعًا".

وأكدت المحكمة أن قرارها، الذي أصدره 15 قاضيًا "يجب أن يمكّن" المستهلكين من اتخاذ خيارات مُستنيرة فيما يتعلق "بالاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية".

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحكم بأنه بمثابة "أداة للحملة السياسية ضد إسرائيل"، مُضيفة: أن "هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي في جميع أنحاء العالم، لكن المحكمة الأوروبية لم تفصل مُطلقًا في أي منها".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها: "حكم اليوم سياسي وتمييزي ضد إسرائيل"، مٌعتبرة أنه "يقلل من فرص الوصول إلى السلام".

من جانبه، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار "غير مقبول من الناحيتين الأخلاقية والمبدئية"، قائلا إنه سيعمل على زملائه في الاتحاد الأوروبي "لمنع تنفيذ هذه السياسة المعيبة بشكل خطير"، حسب قوله.