حركة الجهاد الإسلامي تمطر إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة

القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لـCNN، إن أكثر من 100 صاروخ أطلقوا من قطاع غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، صباح الثلاثاء، في الوقت الذي قال بيان للجيش الإسرائيلي إنه بدأ مهاجمة أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ.

وأكد متحدث الجيش الإسرائيلي، أن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

وأصيب شخصان بجروح بعدما أصاب أحد الصواريخ سيارتهما في الضواحي الشرقية لمدينة أشدود الإسرائيلية، وفقا لما أعلنته خدمة الطوارئ في إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في إسرائيل، وأعلنت حالة الطوارئ تحسبا لرد حركة الجهاد الإسلامي على اغتيال القيادي في كتائب سرايا القدس الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا، والذي استهدف منزله صباح الثلاثاء في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أكرم عجور عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل نجل القيادي الفلسطيني وشخص آخر وإصابة 6 أشخاص في الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، صباح الثلاثاء، استهداف بهاء أبو العطا، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أبو العطا "كان مسؤولا عن عمليات إرهابية كثيرة وعن إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وكان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية فورية"، على حد وصفه.