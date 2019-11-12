نتنياهو: إسرائيل تساعد في منع الاستيلاء على أراضي مصر والأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده "تساعد في منع الاستيلاء على أراضي مصر والأردن" على حد تعبيره، مؤكدا على أهمية اتفاقيتي السلام بين إسرائيل ومصر والأردن.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر في البرلمان الإسرائيلي لإحياء الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة السلام مع الأردن، إن "لدينا مصلحة واضحة بوجود معاهدة السلام. الأردن دولة تقع على امتداد أطول حدودنا وعلى أقرب مسافة من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن "أهمية الاستقرار في الأردن وأهمية الاستقرار في مصر واستقرار اتفاقيتي السلام معهما أو عدم استيلاء جهات إسلامية متطرفة، كل هذا هو مصلحة واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للنظامين المصري والأردني. لا جدوى من الاعتداء علينا لأننا أقوياء، هذا هو الأساس. ومن الجهة الأخرى نحن أقوياء للدرجة بأننا قادرون على منع الاستيلاء على هاتين الدولتين".

وتابع: "أقول للأسف إن في المقدمة هذا هو الشرط الأساسي. هذه هي طبيعة العلاقات بيننا التي تنبع من اعتبارات تصب في مصلحة الطرفين بما يخص الاستقرار والأمن. نحن نعيش على أراض مجاورة ولدينا القوة التي تمكننا من منع الاستيلاء من قبل جهات مختلفة. لن أدخل بتفاصيل كيف نساعد في إحباط الاستيلاء على أراضيهم"، وفقا لما جاء على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، اعتبر نتنياهو أن "السبب لعدم اندلاع موجات كبيرة من الإرهاب الذي ينطلق من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ليس لأنه لم يتم القيام بمثل هذه المحاولات ولكن السبب هو لأننا موجودون على الأرض والشاباك يحبط حوالي 500 عملية إرهابية سنويا".

وأضاف: "نقول للفلسطينيين: كلما فعلتم أكثر داخل مدنكم، كلما فعلنا أقل. ولكن لا تفرض علينا أي قيود وهم يعلمون ذلك. لماذا لا تحفر أنفاق تحت الجدار من قلقيلية؟ لأنهم يعلمون بأننا نستطيع أن ندخل في كل لحظة. هذا ما يردع ويمنع ذلك".

وتابع نتنياهو بالقول: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نكون في حالة ضعف شديد وبأن نحول يهودا والسامرة إلى غزة أخرى حيث مساحة هذه الأراضي تشكل 20 ضعف مساحة قطاع غزة. وإن قمنا بذلك نعلم بأننا لن نحصل على السلام، ولذلك هذا هو شرط أساسي لعلاقاتنا مع الفلسطينيين وقد تحدثت عنه مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبومازن مرات عديدة".