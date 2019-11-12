نتنياهو: "أبو العطا" كان قنبلة موقوتة.. ولا نرغب في التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كان بمثابة "قنبلة موقوتة"، وإنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك، أن عملية اغتيال أبو العطا، والتي جرت صباح الثلاثاء، تمت بعد اتفاق الحكومة الإسرائيلية،قبل أسبوع، كما هنأ الاستخبارات الإسرائيلية والجيش بنجاح عملية استهداف أبو العطا.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين إلى الاستماع لتعليمات الأجهزة الحكومية من أجل سلامة المواطنين، تحسبا لأي هجمات من حركة الجهاد الإسلامي ردا على اغتيال أبو العطا، معتبرًا أن حكومته لا تريد التصعيد في قطاع غزة لكنها على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على أي هجمات محتملة.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي قال لـCNN، إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت اكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة ردا على إطلاق الصواريخ.