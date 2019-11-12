القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في واقعة قتل الجنود الإسرائيليين لشاب فلسطيني، أظهر مقطع فيديو أنه لم يكن يشكل تهديدًا لقوات الأمن الإسرائيلية خلال حادث في الضفة الغربية، الاثنين، وذلك بعد دعوات من كبير مبعوثي الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط لإجراء تحقيق.

فيديو الحادث الذي حصلت عليه CNN يظهر عمر البدوي البالغ من العمر 22 عامًا وهو يقف في زقاق في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل، ويحمل ما يبدو أنه منشفة أو سجادة صغيرة، بينما يسير باتجاه مجموعة من السلالم، سُمع صوت طلقة وشوهد البدوي وهو يسقط على الأرض.

وقال المصور عبد الرحمن حسن الذي صور المقطع، إن البدوي "لم يشارك في أي اشتباكات ولم يكن يرمي أي حجارة"، "لقد أراد ببساطة إخماد النار على الشجرة. ركض بمنشفة لإخماد النار"، ويظهر مقطع الفيديو حريق في الخلفية.

وتابع حسن، "أخذت المنشفة ووضعتها على الجرح الذي كان ينزف دون توقف"، "كان مستيقظًا وأخبرني ألا أقلق وأنه بخير. ثم نقل إلى مستشفى الخليل في سيارة خاصة".

وأكد طبيب فلسطيني لـCNN، مقتل عمر البدوي قبل وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في بطنهن فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني بالرصاص في العروب.

وطالب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالتحقيق في الحادث.

وعبر ملادينوف، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، عن صدمته لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يرصد الحادث، قائلا " من الصادم رؤية الفيديو الذي يوثق مقتل عمر البدوي اليوم على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الخليل في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنه لا يشكل أي تهديد لأحد. خالص التعازي لأسرته. يجب التحقيق بشكل كامل بمثل بهذه الأفعال".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الحادث وقع أثناء مواجهة بين جنوده والمتظاهرين الذين كانوا يلقون قنابل حارقة وحجارة.

وبحسب البيان فإنه "خلال ساعات الصباح، قام عدد من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة على طريق مجاور لمخيم العروب للاجئين. ووصلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي كانت تعمل في المنطقة إلى الموقع. وخلال أعمال شغب عنيفة قام خلالها عدد من مثيري الشغب بإلقاء القنابل النارية، استجابت القوات بوسائل تفريق الشغب وبالرصاص الحي، وخلال الحادث، أصيب فلسطيني على ما يبدو بنيران ثم توفي وفقًا لتقارير وسائل الإعلام".

وأشار البيان إلى أن "الحادث قيد المراجعة".