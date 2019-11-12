دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية إن "النسوية" ليست مُجرمة في المملكة، وذلك في تطور جديد على جدل أثاره مقطع فيديو نشرته هيئة مكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة صنفت النسوية كنوع من التطرف.

هيئة حقوق الإنسان أكدت عبر حسابها في تويتر أن "النسوية في السعودية غير مجرمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة" باعتبارها "إحدى أهداف رؤية المملكة 2030".

من جانبها، قالت رئاسة جهاز أمن الدولة السعودي إن نشر الفيديو عبر حساب هيئة مكافحة التطرف كان "تصرف فردي"، وأنها فتحت تحقيق في الأمر، مُضيفة أن "القائمين على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف لم يوفقوا في إعداده، نظرًا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

كما نفت رئاسة أمن الدولة السعودي صحة ما نشرته صحيفة "الوطن" يوم الاثنين حول توقيع "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد".

وفي يوم الجمعة الماضي، نشر حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة السعودي مقطع فيديو، حذرت خلاله من أشكال التطرف المختلفة، مُعتبرة أن النسوية والإلحاد و"الشذوذ الجنسي"، في إشارة إلى المثلية الجنسية، تندرج تحت تصنيف "التطرف المرفوض"، حسبما ورد في الفيديو الذي تم إزالته من الحساب نتيجة للجدل حوله.

وعبر تويتر، رأى العديد من السعوديين أن تصريحات هيئة حقوق الإنسان تعتبر "إنصاف للنسوية وحقوق وتمكين المرأة السعودية أتى من قمة الهرم السياسي الملك سلمان وصانع التغيير والإصلاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".