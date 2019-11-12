القبض على مرتكب هجوم حديقة الملز بالرياض.. وردود فعل واسعة حول الحادث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، نبأ القبض على مقيم يمني يبلغ من العمر 23 عاما، وذللك بعد طعنه 3 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة في العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين.

وتعرض 3 أشخاص من أعضاء إحدى الفرق المسرحية، أثناء عرض حي لإحدى الفعاليات على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين.

وضبط بحوزة المتهم في حادث الطعن "سكين" استخدم في الحادث، فيما تعرض المصابون لجروح سطحية، فيما أكدت وسائل إعلام سعودية استقرار حالاتهم الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو للحادث، فيما تباينت ردود الفعل حول الحادث.